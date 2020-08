Everton, Ancelotti senza filtri: “Noi allenatori siamo delle teste di ca**o! La Juventus in Champions League…” (Di martedì 4 agosto 2020) La Champions League secondo Carlo Ancelotti. L'ex tecnico di Psg, Bayern Monaco e Real Madrid senza peli sulla lingua.Un'intervista a tutto tondo quella rilasciata da Carlo Ancelotti ai microfoni del Corriere dello Sport che fa il punto sull'universo allenatori ma anche sul tormentato binomio Juventus - Champions League. “​La pandemia, i suoi effetti sul calcio, gli stadi vuoti e il volume dei microfoni tenuto bello alto hanno rivelato la vera natura di noi allenatori. siamo delle teste di cazzo“, ha esordito così il tecnico dell'Everton. “Cosa serve per vincere la Champions? Incoscienza, fortuna e coraggio”, ha ... Leggi su mediagol

