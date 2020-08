Esplosione a Beirut: feriti anche due soldati italiani, le loro condizioni (Di martedì 4 agosto 2020) La catena locale Lbc ha riportato di “innumerevoli” feriti trasferiti all’Ospedale Hotel Dieu, nel centro della città. Tra questi, anche due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave, mentre altri sono sotto osservazione in stato di choc. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate, secondo cui i militari fanno parte di un’unità del contingente italiano in Libano. Leggi su sportface

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Abbas Ibrahim, direttore del dipartimento per la Sicurezza del ministero dell’Interno, ha parlato di un deposito di… - LaPresse_news : Libano, fonti Israele: Nulla a che fare con esplosione Beirut - KazemEbrahim131 : RT @GiulioTerzi: Libano, enorme esplosione a Beirut. Almeno 10 morti e centinaia di feriti: «Come a Hiroshima e Nagasaki» -