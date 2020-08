Danilo Toninelli: “Sarebbe bello se il governo della Lombardia si comportasse responsabilmente” (Di martedì 4 agosto 2020) “Mentre continuano a emergere dettagli inquietanti sul presidente Fontana, il governo della Regione Lombardia sceglie di non garantire il distanziamento sui treni regionali, contravvenendo alle indicazioni del ministero della Salute, e il leader della Lega continua imperterrito ad invitare – finanche un ragazzino – a togliersi la mascherina, sul palco a Milano Marittima. Sarebbe bello non dover vedere questo genere di atti irresponsabili che danno un pessimo esempio in spregio delle regole per limitare i contagi da Covid-19. Sarebbe bello se il governo della Regione Lombardia si comportasse responsabilmente dopo il dramma sanitario che abbiamo vissuto. Sarebbe bello se ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Toninelli Mascherine, quando Danilo Toninelli se la prendeva con la Lombardia: cosa diceva l'ex ministro Il Tempo Ponte Genova: Conte, grazie ad alcune eccellenze e a maestranze, hanno lavorato con passione e rispetto regole

il già ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, l'attuale ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, tutte le ditte e tutti gli operai che hanno lavorato a queste ponto". Il capo ...

Arcobaleno su Genova, la cerimonia del nuovo ponte è per le vittime

La ferita è stata suturata, ma la cicatrice rimarrà per sempre. Non è facile essere eredi di una tragedia, come dice Renzo Piano. Quando si arriva in quota, e si torna a guardare la città dall’alto, p ...

il già ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, l'attuale ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, tutte le ditte e tutti gli operai che hanno lavorato a queste ponto". Il capo ...