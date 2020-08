Coronavirus, Onu: con scuole chiuse rischio catastrofe generazionale (Di martedì 4 agosto 2020) Con le scuole chiuse si rischia una 'catastrofe generazionale'. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sottolineando che a metà luglio oltre un miliardo di studenti ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Italia : #Onu: 'Priorità alla riapertura delle scuole, si rischia una catastrofe generazionale'. - eziomauro : Coronavirus nel mondo, Onu: 'La chiusura delle scuole è una catastrofe generazionale'. Melbourne si… - IacobelliUmb : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Onu: con scuole chiuse rischio catastrofe generazionale #coronavirus - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Onu: con scuole chiuse rischio catastrofe generazionale #coronavirus - giu_alessi : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, Onu: 'La chiusura delle scuole è una catastrofe generazionale'. Melbourne si… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Onu

La scuola è pronta a ripartire, dopo sei mesi di chiusura a causa dell’emergenza coronavirus, e sono ancora tanti i dubbi ... Dall’altro chi come l’Onu ritiene che con le scuole chiuse si rischia una ...A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sottolineando che a metà luglio oltre un miliardo di studenti in 160 Paesi non hanno potuto andare a scuola per il lockdown.