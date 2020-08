Codacons: Tar deciderà su obbligo vaccino antinfluenzale (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “Arriva oggi la pronuncia del TAR Lazio sul ricorso contro l’ordinanza della Regione Lazio n. z00030 inerente la campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021, che impone la vaccinazione obbligatoria ai cittadini over 65”. Cosi’ in una nota il Codacons. “L’ordinanza, infatti, contrasta con il parere del Comitato Tecnico Scientifico, che ha gia’ precisato che tale vaccinazione sia necessaria solo per medici e ultra-75enni, in aperto contrasto con le disposizioni dell’ordinanza. E prevede delle penalita’ assurde e inaccettabili per tutti coloro che non si sottoporranno alle prescritte vaccinazioni antinfluenzali”. Il Codacons “e’ intervenuto nel ricorso, chiedendo ai giudici di ... Leggi su romadailynews

