Cairo Communication, nel primo semestre risultato netto negativo (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Cairo Communication chiude il primo semestre con un risultato netto negativo di 12,7 milioni (24,2 milioni nel primo semestre 2019). I ricavi lordi consolidati sono stati pari a circa 458,6 milioni, in calo rispetto ai 646,1 milioni del 2019. Il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBIT) sono scesi rispettivamente a +11,6 milioni e -25,2 milioni. L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2020 risulta pari a circa 103,4 milioni (134,6 milioni al 31 dicembre 2019) ed è riferibile a RCS per 109,5 milioni (131,8 milioni al 31 dicembre 2019). Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Cairo Communication chiude il primo semestre con un risultato netto negativo di 12,7 milioni (24,2 milioni nel primo semestre 2019). I ricavi lordi consolidati sono stati pari a circa ...Si ricorda che RCS utilizza una definizione di EBITDA differente rispetto al Gruppo Cairo Communication, come indicato in fondo a questo comunicato. Per effetto di tali differenze – relative agli acca ...