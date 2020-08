Cagliari, Di Francesco: “Voglio portare entusiasmo in questa città. Sul periodo alla Samp…” (Di martedì 4 agosto 2020) Eusebio Di Francesco pronto per una nuova avventura dopo la breve e difficile parentesi con la Sampdoria.Il neo tecnico del Cagliari, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, si è espresso in merito a diverse tematiche riguardanti la scelta di approdare in Sardegna, dai complicati mesi con i blucierchiati, alla voglia di riscatto: "Adesso ci stiamo approcciando ai discorsi tattici. Voglio portare un gioco divertente ed entusiasmo in questa città. Sono convinto che miglioreremo sotto tutti i punti di vista. Mi ha convito il grande desiderio di Giulini di avermi a Cagliari. Il suo modo di fare è stato fondamentale e c’è la voglia di condividere ogni scelta di questo biennio. Riparto dopo tre mesi particolari ... Leggi su mediagol

CagliariCalcio : Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio ???? Benvenuto in Sardegna, mister! ??… - DiMarzio : #Cagliari, ecco #DiFrancesco: le prime immagini dell'allenatore all'arrivo in Sardegna - Mediagol : #Cagliari, Di Francesco: 'Voglio portare entusiasmo in questa città. Sul periodo alla Samp...' - FcInterNewsit : Di Francesco su Nainggolan: 'Grande attaccamento al Cagliari. Vorremmo trattenerlo, ma dipenderà dall'Inter' - CentotrentunoC : #CAGLIARI ?? #DiFrancesco si presenta in rossoblù: 'Orgoglioso di rappresentare quest'isola. Faremo il mercato insi… -