Beirut: esplosioni come a Hiroshima. Oltre 50 morti e circa 3mila feriti. Anche soldati italiani (Di martedì 4 agosto 2020) Due botti, due esplosioni tremende hanno scosso Beirut, nella zona del porto. Provocando, secondo un primo bilancio preliminare del ministero della Salute, Oltre 50 morti e, approssimativamente, circa 3mila feriti. Colpiti in maniera non grave Anche due militari italiani del contingente presente in Libano Leggi su firenzepost

