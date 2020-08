Apocalisse Beirut, esplosioni e distruzione: centinaia di feriti, anche soldati italiani (Di martedì 4 agosto 2020) Sono immagini apocalittiche quelle che arrivano da Beirut dove intorno alle 18, ore italiane, ci sono state due fortissime esplosioni che hanno causato danni in una vastissima zona dalla città, intorno al porto. Al momento dal Libano non arrivano dettagli circa quello che potrebbe aver causato le due esplosioni. Si parla, sui media di tutto il mondo, dell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio che poi avrebbe causato un’altra esplosione, ancora più devastante. Sono decine i video che arrivano dalla capitale libanese, video che mostrano il dramma che la città sta vivendo. In questo momento gli ospedali sono al collasso: centinaia e centinaia i feriti che vengono rimandati indietro perchè non considerati in condizioni gravi . Al ... Leggi su ultimenotizieflash

GabriellaMan : RT @ultimenotizie: La croce rossa libanese sta inviando tutte le ambulanze disponibili nel Paese a #Beirut. 'Ci sono centinaia di persone f… - AttilaAzureRive : RT @ultimenotizie: La croce rossa libanese sta inviando tutte le ambulanze disponibili nel Paese a #Beirut. 'Ci sono centinaia di persone f… - Unf_Tweet : Apocalisse #Beirut, esplosioni e distruzione: centinaia di feriti, anche soldati italiani #Lebanon - simo26110561 : RT @ultimenotizie: La croce rossa libanese sta inviando tutte le ambulanze disponibili nel Paese a #Beirut. 'Ci sono centinaia di persone f… - DanielaComaschi : Esplosione Beirut come l'apocalisse: i video girati dai cittadini sono i... -

Ultime Notizie dalla rete : Apocalisse Beirut Beirut, due esplosioni in zona porto: almeno 11 morti, ferito militare italiano Il Messaggero Beirut squassata da due esplosioni, almeno 10 morti, porto devastato Video

Apocalisse a Beirut. squassata nel tardo pomeriggio da due potenti esplosioni. Almeno 11 i morti, 400 i feriti nella zona del porto che risulta devastato. Come mostrano alcune immagini televisive una ...

Esplosione Beirut come l'apocalisse: i video girati dai cittadini sono impressionanti

Milano, attraversa in monopattino e viene falciato da un'auto: l'incidente è impressionante Un incidente spaventoso avrebbe potuto costare la vita a un giovane che, nel centro di Milano, è stato falci ...

Apocalisse a Beirut. squassata nel tardo pomeriggio da due potenti esplosioni. Almeno 11 i morti, 400 i feriti nella zona del porto che risulta devastato. Come mostrano alcune immagini televisive una ...Milano, attraversa in monopattino e viene falciato da un'auto: l'incidente è impressionante Un incidente spaventoso avrebbe potuto costare la vita a un giovane che, nel centro di Milano, è stato falci ...