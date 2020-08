Alessandro Di Battista papà per la seconda volta: è nato Filippo (Di martedì 4 agosto 2020) L'annuncio è arrivato in un post pubblicato su Facebook, con tanto di selfie scattato all'ospedale di Pescara. Alessandro Di Battista è diventato papà per la seconda volta. La compagna dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Sahra Lahouasnia ha dato alla luce Filippo, fratellino di Andrea, nato tre anni fa.Alessandro Di Battista papà per la seconda volta: è nato Filippo 04 agosto 2020 15:43. Leggi su blogo

