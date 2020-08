Xbox Series X: Microsoft rimuove il bollino ottimizzazione dalle copertine dei giochi dopo il feedback dei fan? (Di lunedì 3 agosto 2020) Sembra che dopotutto non tutte le feature di Xbox Series X siano scolpite nella pietra. Anche se la console di nuova generazione arriverà solo tra qualche mese, a quanto pare Microsoft sta continuando ad apportare delle modifiche dopo aver ascoltato il feedback dei fan. Immagini recenti rivelano che la società ha cambiato la grafica delle cover dei giochi contenenti il bollino "ottimizzata per Xbox Serie X" dopo che moltissimi fan si sono detti contrari, dato che secondo loro si rischia di "appesantire" la grafica.Lo sviluppo dei videogiochi è cambiato in questi anni, dato che ora gli studi ascoltano con interesse i commenti dei giocatori. La ... Leggi su eurogamer

Xbox Series Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Xbox Series