Udine, rivolta di 400 immigrati: roghi e lancio di pietre contro gli agenti. “Non vogliamo la quarantena” (Di lunedì 3 agosto 2020) Udine, 3 ago – E’ rivolta all’interno della ex caserma Caverzerani di Udine, dove stamattina i circa 400 immigrati ospiti della struttura hanno protestato con lanci di sassi, grida e materassi bruciati contro la probabile proroga di altre due settimane della «zona rossa», istituita dal sindaco leghista Pietro Fontanini il 21 luglio per motivi sanitari. Isolamento mal sopportato Dalla caserma non si può né entrare né uscire dal momento che all’interno della struttura alloggiano stranieri risultati positivi al coronavirus – gli ultimi due quali individuati nella giornata di ieri. Gli immigrati, però – alla faccia degli sforzi compiuti dai cittadini di Udine nei mesi del lockdown – mal ... Leggi su ilprimatonazionale

