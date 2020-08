Tolleranza zero per chi entra irregolarmente in Italia. Conte: “Dobbiamo essere duri e inflessibili. Non possiamo permettere che la comunità nazionale sia esposta a ulteriori pericoli” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici questi risultati siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Cerignola. “Non ce lo possiamo permettere – ha aggiunto il premier – quindi dobbiamo essere duri, inflessibili. Stiamo collaborando con le autorità tunisine, è quella la strada. Io stesso l’altro giorno ho scritto al presidente tunisino Kais Saied una lettera e sono ... Leggi su lanotiziagiornale

carmelocarat : RT @francofontana43: Roma. La movida esplode, incontenibile e senza nessuna regola. La tolleranza zero sembra inevitabile... Dal @corrierer… - punk__afro : @S_A_M_76 @luca79ind @RexChapman la mia tolleranza è pari a zero,attenti alla mia salute ne rispondi legalmente.Senza discussioni di sorta! - GiovanniMario12 : RT @virginiaraggi: Una discarica abusiva vicina ad un autodemolitore con oltre 250 carcasse di auto e motoveicoli è stata scoperta e seques… - Frances55999471 : Milioni di ebrei sterminati così, gli avevano messo la stella per riconoscerli,oggi 2020 senza stella e non ebrei i… - arizzlesus : primo giorno di ciclo that means tolleranza zero ed istinti omicidi come se piovessero -

Ultime Notizie dalla rete : Tolleranza zero Tolleranza zero per chi entra irregolarmente in Italia. Conte: "Dobbiamo essere duri e inflessibili. Non possiamo permettere che la comunità nazionale sia esposta a ulteriori pericoli" LA NOTIZIA Scaraventa le transenne sui binari Treno di turisti rischia di deragliare

Scaraventa transenne sui binari all’arrivo del treno e rischia di provocare l’inferno sulla Pontremolese, la Parma-La Spezia. Tutto perché pizzicato senza biglietto. Protagonista di questo episodio un ...

La fronda americana contro Bergoglio. I conservatori "anticipano" il Conclave

Un nuovo attacco a Papa Francesco, ancora una volta proveniente dai conservatori statunitensi che con un'operazione studiata nei minimi dettagli tentano una spallata al Pontificato di Jorge Mario Berg ...

Scaraventa transenne sui binari all’arrivo del treno e rischia di provocare l’inferno sulla Pontremolese, la Parma-La Spezia. Tutto perché pizzicato senza biglietto. Protagonista di questo episodio un ...Un nuovo attacco a Papa Francesco, ancora una volta proveniente dai conservatori statunitensi che con un'operazione studiata nei minimi dettagli tentano una spallata al Pontificato di Jorge Mario Berg ...