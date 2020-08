Tegola per la Roma, infortunio alla spalla: Pedro si deve operare (Di lunedì 3 agosto 2020) In quella che poteva essere l'ultima partita con la maglia del Chelsea prima di sbarcare a Roma ed iniziare la nuova avventura in Italia Pedro ha subito la sub-lussazione della spalla destra e si sottoporrà ad intervento chirurgico. L'attaccante spagnolo finirà immediatamente sotto i ferri ed al momento sono stimati tempi di recupero di circa un mese. Il suo obiettivo è di essere pronto per il raduno della squadra di Fonseca, la cui data sarà stabilita soltanto dopo il percorso in Europa League. Se i giallorossi venissero eliminati dal Siviglia l'idea è di fissare l'inizio della nuova stagione il 25 agosto con le consuete visite mediche di gruppo. In questo caso Pedro rischia di saltare la prima settimana di lavoro, ma la speranza è che la Roma vada il ... Leggi su iltempo

NbaReligion : #NBA Tegola per gli Orlando #Magic : rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Jonathan Isaac - luciapulichino : @lameduck1960 @LelloConso @CacciaDominioni @guidozampini60 non sono commerciante, eppure sto con loro, perchè capis… - NCN_it : #NAPOLI, TEGOLA #INSIGNE: RISENTIMENTO MUSCOLARE PER IL CAPITANO - huddlemag : Anche CJ Mosley, linebacker dei Jets, ha deciso di saltare la prossima stagione. Dopo il trasferimento di Adams alt… - infoitinterno : Milano-Sanremo 2020, nuova tegola per l'organizzazione: anche Alessandria dice no al passaggio della 'Classicissima' -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per Area ex Afp: una tegola per Depalma GiovinazzoLive Regione Piemonte: “No al distanziamento sui mezzi pubblici”

"Il distanziamento sui mezzi pubblici è impossibile in Piemonte", così Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione. Dopo il pasticcio del governo in merito alla revoca del distanziamento sui tr ...

Maltempo Alessandria, l’appello di Borasio: “Restate a casa e muovetevi solo per necessità”

ALESSANDRIA – Seconda notte di maltempo in provincia di Alessandria. Puntualmente è arrivato l’appello dell’Assessore con delega alla Protezione Civile, Paolo Borasio, che sul proprio profilo Facebook ...

"Il distanziamento sui mezzi pubblici è impossibile in Piemonte", così Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione. Dopo il pasticcio del governo in merito alla revoca del distanziamento sui tr ...ALESSANDRIA – Seconda notte di maltempo in provincia di Alessandria. Puntualmente è arrivato l’appello dell’Assessore con delega alla Protezione Civile, Paolo Borasio, che sul proprio profilo Facebook ...