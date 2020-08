Spazio, la nuova ipotesi: Marte in passato era ricoperto di ghiacciai (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo una ricerca pubblicata su Nature Geoscience dal un team della University of British Columbia, coordinato da Anna Grau Galofre, in passato il Pianeta Rosso era ricoperto di ghiacci: nuovi dati smentiscono l’ipotesi che un tempo Marte fosse un luogo ricco di acqua, e quelli che finora erano considerati letti di antichissimi fiumi, in realtà potrebbero essere state aree scavate dall’acqua sciolta al di sotto dei ghiacciai. Grazie a un nuovo algoritmo per lo studio dei processi di erosione terrestri, i ricercatori hanno analizzato oltre 10mila canali, vallate e canyon marziani, confrontando le strutture con i canali subglaciali dell’arcipelago artico canadese, in particolare con l’isola orientale di Devon. “Il confronto ha mostrato sorprendenti somiglianze. ... Leggi su meteoweb.eu

astro_paolo : Bentornati sulla #Terra #Dragon/Endeavour @Astro_Doug @AstroBehnken! Una nuova pagina è stata scritta nell’esploraz… - fumettologica : Oggi inauguriamo una nuova sezione: “Fumetti in uscita”. Uno spazio in cui pubblicheremo le checklist di tutte novi… - TylerSorensen1 : RT @astro_paolo: Bentornati sulla #Terra #Dragon/Endeavour @Astro_Doug @AstroBehnken! Una nuova pagina è stata scritta nell’esplorazione de… - ASI_spazio : Una nuova ricerca geomorfologica del #pianeta_rosso rivoluziona l'ipotesi che a scavare la reti di valli e canali s… - milleguidecom : In questa nuova guida ti spiegherò un semplicissimo metodo per liberare spazio sul tuo smartphone spostando i dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio nuova Cina contro Stati Uniti: è la nuova corsa allo spazio? Le Scienze Google Pixel 4a è ufficiale: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Dopo una serie infinita di indiscrezioni e anticipazioni, è stato finalmente ufficializzato da Google il nuovo Pixel 4a. Un design rinnovato con una finitura nera opaca, un display OLED da 5.8 pollici ...

Roma, oggi la lista Uefa: tre novità ed esclusioni eccellenti

La Roma si prepara a vivere il sogno dell’Europa League. Giovedì 6 agosto infatti dovrà affrontare il Siviglia negli ottavi di finale. Una grande sfida quella contro gli spagnoli di Lopetegui, con il ...

Dopo una serie infinita di indiscrezioni e anticipazioni, è stato finalmente ufficializzato da Google il nuovo Pixel 4a. Un design rinnovato con una finitura nera opaca, un display OLED da 5.8 pollici ...La Roma si prepara a vivere il sogno dell’Europa League. Giovedì 6 agosto infatti dovrà affrontare il Siviglia negli ottavi di finale. Una grande sfida quella contro gli spagnoli di Lopetegui, con il ...