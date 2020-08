Spagna, l’ex Verona Rafa Marquez inizia la carriera da allenatore (Di lunedì 3 agosto 2020) In Italia lo abbiamo visto al Verona dal 2014 al 2016, l'ex difensore Rafa Marquez inizia la carriera da allenatore, guiderà il Real Alcalà de Henares, club di Segunda divisiòn spagnola.IL RITORNOcaption id="attachment 1001491" align="alignnone" width="901" BARCELONA, SPAIN - APRIL 24: Rafa Marquez (L) of Barcelona intercepts Emiliano Armenteros of Xerez CD during the La Liga match between Barcelona and Xerez CD at Camp Nou stadium on April 24, 2010 in Barcelona, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)/captionL'ex difensore del Barcellona inizia una nuova carriera, quella di allenatore. Queste le sue prime parole da tecnico: "È una bella opportunità, sono ... Leggi su itasportpress

