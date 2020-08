Spagna, a giugno il turismo è crollato del 97%. Nel primo semestre 27 milioni di turisti in meno (Di lunedì 3 agosto 2020) Già i sindacati avevano parlato di “paralisi mai vista” per descrivere lo stato dell’arte dell’economia spagnola, dove a pesare è soprattutto il crollo del turismo. E ora gli effetti della pandemia si misurano in cifre reali: il coronavirus ha quasi annientato il settore in Spagna nel mese di giugno, che ha registrato un crollo di oltre il 97% in termini di arrivi e di spesa. Il primo semestre del 2020 è stato “il più catastrofico mai registrato”, scrive El Pais. I visitatori arrivati sono solo 10,8 milioni, che fanno registrare “il 71,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019”, con un crollo della spesa del 70,6%. Tradotto in numeri, da gennaio a giugno ci sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Un crollo di oltre il 97% in termini di arrivi e di spesa: il coronavirus ha quasi annientato il settore del turismo in Spagna nel mese di giugno. Secondo i dati resi noti oggi ...

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Un crollo di oltre il 97% in termini di arrivi e di spesa: il coronavirus ha quasi annientato il settore del turismo in Spagna nel mese di giugno. Secondo i dati resi noti oggi ...