Siviglia-Roma in tv: data, orario e diretta streaming ottavi Europa League (Di lunedì 3 agosto 2020) Siviglia-Roma sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco la data, l’orario del match valido per gli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi volano alla volta della Germania per contendere agli spagnoli dell’ex ds Monchi il passaggio del turno al termine di questa gara secca che potrà dire tanto sul valore della stagione dei ragazzi di Fonseca. Calcio d’inizio alle ore 18.55 di giovedì 6 agosto, diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go. Leggi su sportface

