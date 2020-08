Scossa di terremoto a Ottaviano, comune della provincia di Napoli (Di lunedì 3 agosto 2020) terremoto in Campania, con epicentro a Ottaviano, in provincia di Napoli. La potenza della Scossa registrata è di 2.2 gradi di magnitudo. Paura in provincia di Napoli, ove nelle primissime ore del mattino è stata avvertita una Scossa di terremoto. Il sisma, secondo quanto registrato dall’attento e accurato lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una potenza di 2.2 gradi magnitudo sulla scala Richter. L’epicentro è stato registrato a soli 6 km da Ottaviano. Un corposo comune (come poc’anzi detto) della provincia di Napoli, con poco meno di ... Leggi su bloglive

