Prefettura e Regione fermano nuovi arrivi di migranti in Piemonte (Di lunedì 3 agosto 2020) Non ci saranno altri arrivi di migranti in Piemonte. È questo il risultato dell'esito dell'incontro in Prefettura tra il prefetto di Torino Claudio Palomba e l'assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione Fabrizio Ricca, incentrato sul tema dell'assegnazione dei migranti recentemente sbarcati in Sicilia. "Non sono previsti nuovi arrivi di immigrati sbarcati in Sicilia sul nostro territorio. Lo avevamo chiesto espressamente e ci è stato confermato. La nostra preoccupazione, in questo momento, è monitorare la situazione sanitaria generale e l'invio di un grande numero di persone renderebbe più complesso questo compito" ha affermato Fabrizio Ricca al termine

