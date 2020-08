NBA – Carlisle elogia il talento di James Harden: “uno dei migliori scorer di sempre, come Michael Jordan” (Di lunedì 3 agosto 2020) La partita fra Mavericks e Rockets è stata una delle più belle di questa ripartenza della stagione NBA. Strepitosa la prestazione di James Harden capace di mettere a referto 49 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Numeri che non solo sono valsi la vittoria ai Rockets, ma che hanno spinto anche il coach dei Mavericks a fare i complimenti al ‘Barba’. Rick Carlisle, allenatore di Dallas, ha infatti dichiarato: “non c’è dubbio che Harden sia uno dei migliori scorer di tutti i tempi. Guarda i numeri che da un paio di anni ha di media ogni sera (34.6 in stagione, ndr). Ti lascia senza respiro pensare. Paragone con Michael Jordan? Se dovessimo guardare i numeri e l’efficienza dei due giocatori, ci sarebbero alcuni punti comuni. ... Leggi su sportfair

La partita più divertente della notte, con più di 300 punti segnati, un primo tempo da record e mozzafiato grazie alla rimonta che ha portato all'overtime e poi al successo Houston.

