Martin Sheen, gli 80 anni del capitano di Apocalipse Now (Di lunedì 3 agosto 2020) (Foto: Getty Images)C’è una notizia che negli ultimi giorni ha fatto la gioia degli appassionati di serie: su Amazon Prime Video è tornata disponibile The West Wing, una delle produzioni più apprezzate e, in generale, considerata fra le meglio realizzate della storia. Prodotta in origine dal canale americano Nbc dal 1999 al 2006 e scritta da Aaron Sorkin, in Italia – dove è stata sottotitolata Tutti gli uomini del presidente – era diventata di difficile reperimento. Il ritorno in streaming corrisponde, fra l’altro, a una fortunata coincidenza temporale: il suo protagonista, Martin Sheen, l’attore che interpreta il presidente Jed Bartlet, compie oggi 3 agosto 80 anni. Nato nel 1940 da una famiglia di immigrati (la madre era irlandese e il padre gallego, tanto che il suo ... Leggi su wired

Martin Sheen non doveva nemmeno farlo, il protagonista di Apocalypse Now: prima di lui, nella lista delle preferenze del regista Francis Ford Coppola c’erano diversi altri attori, compreso Harvey Keit ...

Martin Sheen: 80 anni tra recitazione e attivismo

Come lascerebbe intendere il nome completo, Martin Sheen è figlio di immigrati: suo padre si chiamava infatti Francisco Estévez Martínez ed era originario della Spagna, mentre la madre si chiamava Mar ...

