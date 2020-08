La disperazione di Mancosu, la moglie e la figlia a consolarlo: esiste ancora il calcio “bello” (Di lunedì 3 agosto 2020) esiste ancora il calcio “bello”. Purtroppo, a volte, ce ne dimentichiamo. Le nuove frontiere, il potere delle tv, lo “spezzatino”, i grandi magnati dall’estero. Tutti fattori che spesso ci portano a pensare che non ci sia più quel sano romanticismo di una volta. E’ la verità. Ma ogni tanto è giusto mettere in luce le poche eccezioni. Marco Mancosu è stato uno dei protagonisti del Lecce in questa stagione, uno degli ultimi a mollare. 31 anni ed una Serie A (a parte qualche presenza al Cagliari ad inizio carriera) ritrovata – immeritatamente – tardi. Per quanto dimostrato in campo, avrebbe potuto esserci già da tempo tra i grandi del pallone. Ma decide di conquistarsela e guadagnarsela da solo, quella categoria.. Nel 2016 passa al ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : disperazione Mancosu La disperazione di Mancosu, la moglie e la figlia a consolarlo: esiste ancora il calcio “bello” CalcioWeb Lecce mai domo, Lapadula è l’uomo della provvidenza: le pagelle

Il Lecce risale sulla carrozza, quella che porta la scritta “speranza”. Un’altra gara di enorme sacrifico per i salentini che stavolta a Udine capitalizzano al massimo le occasioni create. A mettere l ...

Calcio: Udinese battuta, Lecce tiene accesa speranza

Orsato indica il dischetto; Mancosu – dopo i sanguinosi errori con Lazio e soprattutto ... dei salentini è libero sul dischetto dopo un angolo, ma scarica alto tra la disperazione dei suoi. Al 36' il ...

Il Lecce risale sulla carrozza, quella che porta la scritta “speranza”. Un’altra gara di enorme sacrifico per i salentini che stavolta a Udine capitalizzano al massimo le occasioni create. A mettere l ...Orsato indica il dischetto; Mancosu – dopo i sanguinosi errori con Lazio e soprattutto ... dei salentini è libero sul dischetto dopo un angolo, ma scarica alto tra la disperazione dei suoi. Al 36' il ...