Juventus, svelata la nuova maglia (tra storia ed evoluzione) (Di lunedì 3 agosto 2020) La Juventus scruta l’orizzonte. Messo in bacheca il nono Scudetto consecutivo – e in procinto di disputare gli ultimi delicati impegni di Champions League – il club piemontese annuncia la prima divisa da gara per la stagione 2020-2021. O meglio, a svelarla è Adidas, lo sponsor tecnico che accompagna i successi dei bianconeri da ormai cinque anni: «Rappresenta lo spirito di una squadra in continua evoluzione, ma che rispetta le tradizioni». Leggi su vanityfair

ItaSportPress : Juventus, all-in per Zaniolo: svelata l'offerta bianconera - - ale_nidi : Juventus, svelata la nuova maglia dei portieri: ecco le FOTO! -