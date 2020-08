Inter: D'Ambrosio, il jolly che trova sempre il modo di essere decisivo (Di lunedì 3 agosto 2020) In silenzio, in punta di piedi. Con la professionalità di chi sa che prima o poi l'occasione arriva e l'unica cosa da fare è attendere, lavorare e farsi trovare pronto. Gli allenatori vanno e vengono, ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Inter: D'Ambrosio, il jolly che trova sempre il modo di essere decisivo - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 15 Young, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 3… - officialmenotz : RT @Gazzetta_it: Inter: D'Ambrosio, il jolly che trova sempre il modo di essere decisivo - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter: D'Ambrosio, il jolly che trova sempre il modo di essere decisivo - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Inter: D'Ambrosio, il jolly che trova sempre il modo di essere decisivo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Ambrosio

La Gazzetta dello Sport

In silenzio, in punta di piedi. Con la professionalità di chi sa che prima o poi l’occasione arriva e l’unica cosa da fare è attendere, lavorare e farsi trovare pronto. Gli allenatori vanno e vengono, ...I verdetti attesi erano due e sono stati emessi senza appello e senza particolari sorprese: l’Inter espugnando il campo dell’Atalanta, sconfitta per la prima volta dopo la ripresa, si è issata al seco ...