“Incinta!”. Uomini e donne, il volto noto del programma in dolce attesa: “Sarà un anno importante” (Di lunedì 3 agosto 2020) Sharon Bergonzi diventerà mamma per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, tra le più amate dal pubblico di quelle passate negli studi del programma, è incinta. L’annuncio lo ha dato suo marito, Valerio, attraverso un post social. Dopodiché è giunta anche la conferma della stessa Bergonzi che ha divulgato la lieta notizia in occasione del suo 28esimo compleanno. La casertana ha parlato su Instagram, apparendo raggiante. Sharon è già mamma del piccolo Luigi, nato nella notte del 28 giugno del 2018 (l’ora precisa del parto è stata 00.28). A distanza di poco più di un paio di anni dalla prima gioia genitoriale, Sharon e Valerio sono così pronti ad allargare la famiglia con il secondo bebè. Nessun dettaglio ... Leggi su caffeinamagazine

