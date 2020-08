Incidente sull'Autostrada A1: 11 chilometri di coda in direzione Bologna nel lodigiano (Di lunedì 3 agosto 2020) Repertorio coda di 11 chilometri. È saltato così completamente il traffico sull'Autostrada A1 nelle mattinata di lunedì 3 agosto, a causa di un Incidente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve ... Leggi su milanotoday

emergenzavvf : Sette persone ferite, tra cui due bambini, sono stati soccorsi stamattina sull'autostrada #A6, all’altezza di… - GrossetoNotizie : Tamponamento a catena sull’Aurelia: traffico bloccato - infoitinterno : Incidente mortale sull'autostrada A1: chiuso tratto tra Calenzano e Barberino - infoitinterno : Incidente auto-moto-tir sull'A1: muore 28enne, autostrada chiusa a Calenzano FOTO - infoitinterno : Gravissimo incidente in autostrada, muore una donna. Fino a 11 km di coda sull'A1 -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sull

MilanoToday.it

Coppia di anziani in gravi condizioni e trasportati presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta di un uomo e una donna, marito e moglie, rimasti coinvolti in un indicente st ...Calenzano (Firenze), 3 agosto 2020 - Gravissimo incidente nel tratto fiorentino dell'autostrada A1, tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Intorno alle 11 si sono scontrati un camion, una mot ...