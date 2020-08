Gattuso vuole vincere a Barcellona per presentarsi alla trattativa con De Laurentiis con le carte migliori (Di lunedì 3 agosto 2020) L’appuntamento di sabato con la Champions e il Barcellona al Camp Nou è importantissimo per Gattuso anche perché la vittoria gli farebbe guadagnare maggiore consapevolezza. Il tecnico potrebbe presentarsi al tavolo delle trattative per il rinnovo con De Laurentiis con le carte migliori. Lo scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. “Altro che pazienza, l’esordio da allenatore al Camp Nou deve essere un concentrato di esplosività per provare a scrivere un’altra pagina di storia e fortificare la sua autostima. Per portare il Napoli ai quarti di finale di Champions League, dopo avergli regalato il primo titolo, la Coppa Italia, di una stagione balorda. E allora, nella sua testa c’è già la breve marcia di avvicinamento ... Leggi su ilnapolista

