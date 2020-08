Gattuso ha allertato Elmas e Lozano per sostituire Insigne in caso di necessità (Di lunedì 3 agosto 2020) L’infortunio di Lorenzo Insigne durante Napoli-Lazio preoccupa non poco Gattuso e gli azzurri. Il capitano è diventato insostituibile nella gestione del tecnico calabrese, escluso dal turnover per sua stessa richiesta. Ora occorre improvvisare un piano B. Che prevede sostanzialmente l’impiego di Elmas o Lozano, già preallertati dall’allenatore in caso di forfait di Lorenzo. Repubblica Napoli scrive: “Insigne è ritornato insostituibile durante la gestione di Gattuso e dopo il lockdown è partito dalla panchina per tirare il fiato una sola volta, nella trasferta di Bologna. È facile rimproverarlo adesso per aver abusato della sua resistenza fisica, chiedendo e ottenendo nella sostanza (con un peccato di ... Leggi su ilnapolista

I numeri dei contagi in rialzo in Spagna e le nuove misure restrittive adottate dall’Inghilterra fanno suonare l’allarme per le Coppe Europee. Niente che ancora porti a pensare ad una nuova sospension ...

