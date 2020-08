Dagospia: “Terremoto Juve. Sarri rischia anche con la Champions, con lui via Paratici (Roma) e Nedved” (Di lunedì 3 agosto 2020) Dagospia prefigura un vero e proprio terremoto nella Juventus. Andrea Agnelli rivoluzionerà l’assetto tattico e societario del club, così scrive il giornale di Roberto d’Agostino. Il primo tassello del domino è stato Marco Re capo dell’area finanziaria. Dagospia scrive che la “prima rogna” (testuale) riguarda Maurizio Sarri. Ricorda che a volere l’allenatore sono stati Paratici e Nedved. Che avrebbe dovuto portare il calcio affascinante che però non si è visto. È finito schiacciato dalla pesante identità della squadra e dalle idiosincrasie dello spogliatoio. La vittoria dello scudetto non gli dà alcuna garanzia di permanenza. Anzi, l’eventuale eliminazione dalla Champions League gli ... Leggi su ilnapolista

napolista : Dagospia: “Terremoto Juve. Sarri rischia anche con la Champions, con lui via Paratici (Roma) e Nedved” Bilancio in… - frankponch72 : RT @daninovaro: @GioLario @_DAGOSPIA_ 14 milioni di mascherine, 1 miliardo coi banchi, milioni col terremoto, milioni con l’unicef, 25 mili… - AmbaAradam : RT @daninovaro: @GioLario @_DAGOSPIA_ 14 milioni di mascherine, 1 miliardo coi banchi, milioni col terremoto, milioni con l’unicef, 25 mili… - daninovaro : RT @daninovaro: @GioLario @_DAGOSPIA_ 14 milioni di mascherine, 1 miliardo coi banchi, milioni col terremoto, milioni con l’unicef, 25 mili… - daninovaro : @GioLario @_DAGOSPIA_ 14 milioni di mascherine, 1 miliardo coi banchi, milioni col terremoto, milioni con l’unicef,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia “Terremoto