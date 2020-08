Crotone, prossime elezioni comunali: il Ms5 escluso da ogni apparentamento con altre liste ed anche nella città di Pitagora correrà da solo (Di lunedì 3 agosto 2020) Il caldo con punte oltre i 30°, la ripresa del contagio Coronavirus che sta interessando nuovamente la Calabria e di conseguenza sta allertando nuovamente tutti i cittadini, il non arrivo di parenti e amici da altre parte d’Italia a causa della ridotta possibilità di usufruire dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza, fattori che stanno interessando anche la popolazione Crotonese. In mezzo a tante negatività anche l’evento politico a livello locale, elezioni amministrative prossimo settembre, sta trovando poco spazio tra i cittadini. Ad onore del vero qualche commento tra i cittadini si ascolta, ma al mare nel weekend. Giusto qualche commento a proposito degli eventuali candidati a Sindaco che, al momento, sono soltanto cinque. Vincenzo Voce lista civica; Antonio ... Leggi su laprimapagina

