Conte, errore grossolano (e sospetto) sul caso Gregoretti: che fine avevano fatto i documenti richiesti da Salvini, la prova che imbarazza Palazzo Chigi | Guarda (Di lunedì 3 agosto 2020) Palazzo Chigi ha inoltrato con due mesi di ritardo i documenti richiesti dalla difesa di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Il dettaglio clamoroso riGuarda l'errore grossolano commesso dagli uffici del premier Giuseppe Conte, che avevano spedito il materiale a un indirizzo mail errato, perché non riferibile allo studio di Giulia Bongiorno. Di conseguenza nulla era stato ricevuto prima di oggi, tra l'altro con un tempismo alquanto sospetto, dato che i documenti sono arrivati subito dopo che Salvini ha alzato la voce e chiesto spiegazioni su un ritardo così significativo. “Potrebbe far pensare che ... Leggi su liberoquotidiano

