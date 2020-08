Cdp, nel primo semestre utile netto a quota 1,3 miliardi (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre il Gruppo CDP ha mobilitato risorse per 14,6 miliardi, principalmente così ripartite: per le imprese investiti 12,3 miliardi per la crescita, l'innovazione e l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano, per aumentarne la resilienza e accrescerne la competitività; per le infrastrutture, PA e Territorio investiti 2,2 miliardi a favore degli enti locali e per la realizzazione di opere infrastrutturali e progetti di riqualificazione urbana.Sono proseguite le iniziative di sistema avviate con il Piano Industriale 2019-2021 per favorire lo sviluppo sostenibile del Paese, a cui si sono aggiunte le misure adottate a seguito della diffusione della pandemia Covid-19, a cui il Gruppo CDP ha risposto con interventi a supporto del sistema ... Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Cdp nel I semestre cresce raccolta postale - #semestre #cresce #raccolta #postale - fortuneitalia : Finora, intanto, @GruppoCDP ha mobilitato risorse per 14,6 miliardi di euro per iniziative in risposta al Covid-19… - Affaritaliani : Cdp, nel semestre l'utile netto della Capogruppo a 1,3 miliardi di euro - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Minibond per finanziare nuovi investimenti e progetti di sviluppo nel campo delle #Energie #Rinnovabili. @GradedSpa aderis… - corra_franco : Spiega anche di essere stato fregato dai Benetton? Il risarcimento per il Ponte Morandi lo dovrà pagare lo Stato. S… -