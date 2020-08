Calcio: Inter-United, accordo per Sanchez a un passo (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 03 AGO - L'Inter è vicina a trovare l'accordo con il Manchester United per Alexis Sanchez. L'attaccante è stato inserito nella lista Uefa del club nerazzurro, è a disposizione per la ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : #SerieA, con i 2 punti a vittoria lo scudetto sarebbe andato all'Inter. Con la regola in vigore fino al '94 l'… - SkySport : Inter e Conte, gli scenari dopo le dichiarazioni di Bergamo - Corriere : Atalanta 8, il calcio migliore. Miracolo Milan: 7, 5. Inter 7- e Juventus 6+: blocc... - radiomusicanews : @TacaLaMarca Domenico #Marocchino - Non credo ai ritorni in panchina. C'è #Sarri. #Allegri lo vedo solo all'#Inter… - sportli26181512 : Liste Uefa: Roma senza Smalling, nell'Inter c'è Sanchez. Juve con Douglas Costa: Liste Uefa: Roma senza Smalling, n… -