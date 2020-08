Al Milan lo scudetto del lockdown: numeri impensabili, a livello del Real Madrid (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Milan ha vinto lo scudetto del lockdown con 30 punti: nessuno ne ha conquistati di più dopo la ripresa della Serie A, addirittura i rossoneri ne hanno portati a casa 10 in più della Juventus e si sono distinti in qualità di unica squadra imbattuta. Purtroppo per il club ciò non si traduce in trofei, ma almeno il Milan ha finalmente una base solida da cui ripartire e una squadra degna di essere definita tale. Stefano Pioli si è guadagnato la conferma e con lui Zlatan Ibrahimovic: sono la mente e il braccio dei rossoneri, che dopo il coronavirus hanno alzato esponenzialmente il livello del gioco. Tutti i singoli sono migliorati in maniera quasi clamorosa e a giovarne è stata l'intera squadra: nei maggiori campionati europei solo il Real ... Leggi su liberoquotidiano

