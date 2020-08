Addio metropolitana: Londra inaugura Uber Boat per spostarsi lungo il Tamigi (Di lunedì 3 agosto 2020) Rivoluzione a Londra . Si chiamano ' Uber Boat ' i nuovi taxi via acqua che solcano le acque del fiume Tamigi a Londra per il trasporto di persone. A lanciarle dal 10 agosto il colosso della smart-... Leggi su leggo

leggoit : Addio metropolitana: #Londra inaugura gli #UberBoat per spostarsi lungo il Tamigi -

Ultime Notizie dalla rete : Addio metropolitana

Leggo.it

Rivoluzione a Londra. Si chiamano "Uber Boat" i nuovi taxi via acqua che da oggi solcano le acque del Tamigi a Londra per il trasporto di persone. A lanciarle il colosso della smart-mobility Uber in c ...Corse ogni 30 minuti e soste in ogni località della costa romagnola tra Ravenna a Rimini, senza più passaggi a livello. L’obiettivo generale del progetto è potenziare la linea trasformandola in una so ...