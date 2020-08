A Treviso scoppia la rivolta anti quarantena. A Latina scappano dal centro 12 positivi (Di lunedì 3 agosto 2020) Serenella Bettin Appello del sindaco di Lampedusa: "Emergenza grave, chiuderò l'hotspot" Hanno lanciato mobili, una brandina, distrutto computer perché loro la quarantena non la vogliono fare. L'ex caserma Serena di Treviso torna alla ribalta. Sono 330 gli ospiti qui dentro e di questi, 136 sono positivi al coronavirus. Sono asintomatici ma di stare in isolamento non ne vogliono sapere. Così la settimana scorsa alcuni hanno danneggiato l'infermeria lanciando una brandina, dei mobili e un computer. La tensione è nata dalla decisione di tenere all'interno della struttura tutti i migranti, non solo i positivi. Ma a fare da protagonista sabato mattina è stato un ventisettenne gambiano, che stava minacciando il personale medico all'interno. Ha preso e strattonato ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - FN_Treviso : RT @RobertoFioreFN: Scoppia anche negli USA scandalo malati #Covid in Case per Anziani. In 5 Stati ciò ha provocato la morte di più di 10.0… - tribuna_treviso : Da oggi i treni ad alta velocità viaggiano al 100% dei posti, scoppia la polemica - nuova_venezia : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - paolopasquale : @Adnkronos Ecco caro #mummiarella, lasciateci la nostra libertà e smettetela di far entrare #migranti infetti, dopo… -