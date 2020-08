Un infarto la coglie a 39 anni: l’infermiera si spegne a casa dei genitori (Di domenica 2 agosto 2020) Elena Zampieri, stimata infermiera dell’azienda ospedaliere padovana, è morta nelle scorse ore. Un infarto le è stato fatale. La donna non soffriva di particolari patologie. Una notte trascorsa in maniera apparentemente serena a letto, a casa dei suoi genitori. Poi, quando al mattino non si era ancora alzata per fare colazione insieme alla famiglia, emergono … L'articolo Un infarto la coglie a 39 anni: l’infermiera si spegne a casa dei genitori proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : infarto coglie Un infarto la coglie a 39 anni: l'infermiera si spegne a casa dei genitori

Colto da malore mentre è in bicicletta

Un 68enne è andato in arresto cardiaco, è caduto ed ha sbattuto la testa. L'uomo è stato elitrasportato in codice rosso a Siena CESA — Un uomo di 68 anni anni è stato colto da malore mentre stava peda ...

Anzio, ha un infarto mentre è in acqua: 75enne soccorso dai medici in spiaggia

Verso le 12 di questa mattina un uomo di 75 anni è stato colto da un infarto mentre camminava nell’acqua insieme al nipote. Il tutto è successo presso la stabilimento balneare Rivazzurra di Anzio. For ...

