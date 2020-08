Treni sì, treni no, treni sì solo in Lombardia e Liguria: che succede Speranza? (Di domenica 2 agosto 2020) Distanziamento sui treni: il governo fa dietrofront all’ultomo minuto e mette in difficoltà passeggeri e amministratori, fu lo stesso Speranza a dare l’ok. Se non è anarchia, poco ci manca. Ma forse è meglio chiamarlo caos, rende più l’idea. Perchè quello che è successo ieri sul dpcm che riguarda il distanziamento sui treni, è il segno di una confusione che ormai regna tra le stanze del Palazzo, sempre più in difficoltà ad affrontare l’emergenza coronavirus e sempre più in conflitto con gli esperti dei vari comitati scientifici. trenitalia e Italo avevano deciso di eliminare il distanziamento sui ... Leggi su chenews

