Tre positivi in un centro estivo a Tor Vergata. Chiusi due stabilimenti a Sabaudia (Di domenica 2 agosto 2020) Allarme Covid in un centro estivo a Tor Vergata. Il Monkey Village del quartiere Giardinetti, nel VI municipio, è stato chiuso temporaneamente dalla Asl Roma 2 dopo che sono stati registratio tre casi di positività. Disposto il test per 33 persone tra ragazzi, operatori e familiari. Ieri due stabilimenti balneari di Sabaudia - Gabbiano e Lido Azzurro - sono stati Chiusi dopo la positività di due bagnini. Sempre nella località del Circeo è stata chiusa l'associazione Studio Fitness per la positività di un'aderente. Leggi su iltempo

