TPI Fest! 2020 La terza serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia: l’intervista Claudio Durigon e Luca Palamara | DIRETTA LIVE (Di domenica 2 agosto 2020) TPI Fest! 2020, la terza serata del Festival di TPI in DIRETTA da Sabaudia Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! 2020 una voce libera e senza padroni, il Festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio. La terza serata del TPI Fest 2020 ospita l’intervista del direttore Giulio Gambino al sindacalista e politico della Lega Claudio Durigon. Nella seconda parte della serata Gambino intervista insieme al ... Leggi su tpi

tpi : Pronti? Parla Luca #Palamara al TPI Fest 2020. Live da Sabaudia e streaming su - zazoomblog : Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre difficile. Al Mes dico no” - #Sileri #Fest!: #“Seconda #ondata - giotim2 : RT @tpi: @AnnalisaChirico a @tpi Fest 2020 'Lo #statodiemergenza è una trovata politica del #Governo per sopravvivere' #Covid_19 #Conte h… - romi_andrio : RT @tpi: #COVID19italia Il professore Andrea #crisanti al TPIFest! 'Senza Zaia saremmo finiti come la Lombardia' - 1205fiorella : RT @Miti_Vigliero: #AlwaysMoreLove Orlando al TPI Fest: “Conte è l’uomo giusto per tenere insieme questo governo” -

Ultime Notizie dalla rete : TPI Fest TPI Fest: a Sabaudia la seconda edizione LatinaToday TPI Fest! - Intervista ad Andrea Orlando

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...

Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre difficile. Al Mes dico no”

“La differenza tra me e il Ministro Roberto Speranza è questa, che io credo che o si attua la misura del metro di distanza oppure si utilizzi la mascherine, non è possibile attuare entrambi le misure.

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...“La differenza tra me e il Ministro Roberto Speranza è questa, che io credo che o si attua la misura del metro di distanza oppure si utilizzi la mascherine, non è possibile attuare entrambi le misure.