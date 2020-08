Street Fighter V sarà giocabile gratuitamente per due settimane con tutti i personaggi disponibili (Di domenica 2 agosto 2020) Durante l'ultimo livestream Japan Fighting Game Publisher's Roundtable, molti publisher e sviluppatori di titoli picchiaduro si sono riuniti per discutere del futuro delle proprie creazioni.Capcom era ovviamente presente con il suo Street Fighter V e ne ha approfittato per condividere un paio di annunci decisamente interessanti.Secondo quanto svelato durante il livestream, Street Fighter V riceverà presto ben due settimane di prova gratuita, a partire dal 5 agosto, durante il quale i giocatori potranno provare il famoso picchiaduro con tutti e 40 i personaggi finora introdotti grazie alla Champion Edition.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ricordiamo che Street Fighter V Championship Edition include tutti i contenuti del gioco originale e dell’Arcade Edition (tranne i costumi “Fighting Chance”, i costumi delle collaborazioni speciali e ...

