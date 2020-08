Sanremo, cadavere sulle scale di un condominio: si sospetta l'omicidio (Di domenica 2 agosto 2020) commenta Un cadavere è stato trovato ai piedi della scala interna di un condominio a Sanremo. Secondo la Questura si tratterebbe di un omicidio. Le indagini sono in corso, gli inquirenti mantengono il ... Leggi su tgcom24.mediaset

