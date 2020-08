Rodano, motociclista muore in incidente: "Addio Giuly, non ti scorderemo mai" (Di domenica 2 agosto 2020) di Alessandra Zanardi "Non ti dimenticheremo". Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Giuliana Carreri, la 64enne morta in seguito a in un incidente stradale sulla Rivoltana, all'altezza di ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Rodano motociclista Rodano, motociclista muore in incidente: "Addio Giuly, non ti scorderemo mai" Il Giorno Rodano, motociclista muore in incidente: "Addio Giuly, non ti scorderemo mai"

"Non ti dimenticheremo". Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto a Giuliana Carreri, la 64enne morta in seguito a in un incidente stradale sulla Rivoltana, all’altezza di Truccazzano. Nello scontro ...

Fermato motociclista con il casco da sci invece che da moto

Nell’ottica della prevenzione e del contrasto alle condotte indisciplinate dei motociclisti sui passi montani, in un periodo come quello attuale di traffico turistico che va via via intensificandosi, ...

"Non ti dimenticheremo". Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto a Giuliana Carreri, la 64enne morta in seguito a in un incidente stradale sulla Rivoltana, all’altezza di Truccazzano. Nello scontro ...Nell’ottica della prevenzione e del contrasto alle condotte indisciplinate dei motociclisti sui passi montani, in un periodo come quello attuale di traffico turistico che va via via intensificandosi, ...