Psg, dalla Francia: Mbappè può recuperare per la gara con l’Atalanta (Di domenica 2 agosto 2020) Traspare fiducia per la presenza di Kylian Mbappé per i quarti di finale di Champions League tra PSG e l’Atalanta. L’attaccante francese, infortunatosi contro il Saint-Etienne, potrebbe compiere un recupero miracoloso per la gara europea. A riportare l’indiscrezione e’ il quotidiano francese L’Equipe: “C’e’ una probabilita’ del 90% che ci sia per la Champions”, ha rivelato inoltre una persona vicina al giocatore. Per stabilire se effettivamente Mbappé ci sarà con i nerazzurri bisognerà aspettare la prossima settimana, decisiva per capire come starà la caviglia. Leggi su sportface

