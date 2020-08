Pontina, rientro a Roma da incubo: incidente tra due auto, 10 chilometri di code (Di domenica 2 agosto 2020) A causa di un incidente, al momento si registra traffico rallentato sulla statale 148 “Pontina”, al chilometro 19 in direzione Roma. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano circa 10 chilometri di code dal tratto prossimità dell’incidente fino a Pomezia Nord, anche a causa di un veicolo in panne all’altezza dello svincolo di Pratica di Mare. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

