Napoli, infortunio Insigne: timida speranza di recupero per il Barcellona (Di domenica 2 agosto 2020) Lorenzo Insigne rimane a riposo in attesa di scoprire precisamente quale sia l’entità dell’infortunio rimediato nei minuti finali di Napoli-Lazio. Il responso sul danno all’adduttore arriverà tra 36-48 ore, ma rimane viva qualche timida speranza che possa scendere in campo contro il Barcellona rimane. Secondo quanto riportato da Repubblica, la speranza è riposta nel fatto che il risentimento possa essere osseo e non muscolare, il che consentirebbe al numero 24 di recuperare per la sfida di Champions League al Camp Nou. Insigne farà di tutto per esserci nella partita più importante dell’anno, anche a costo di sottoporsi ad un’infiltrazione. Ora si attendono ulteriori dettagli. Nel caso in ... Leggi su sportface

