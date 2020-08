Mario Paciolla, poliziotti colombiani indagati per “ostacolo alla giustizia”: permisero a personale Onu l’accesso all’appartamento (Di domenica 2 agosto 2020) A due settimane dalla morte di Mario Carmine Paciolla, qualcosa inizia a muoversi in Colombia. Alcuni poliziotti sono finiti sotto inchiesta della procura locale perché avrebbero ostacolato le indagini sul cooperante italiano trovato morto il 15 luglio nel suo appartamento. Un primo segnale, in attesa che arrivino i risultati dell’autopsia, forse nei prossimi giorni, per chiarire i contorni della sua morte. Paciolla, 33 anni, napoletano, collaborava con le Nazione Unite in Colombia per un progetto di pacificazione interna tra governo locale ed ex ribelli delle Farc e di riqualificazione di aree utilizzate dal narcotraffico. Trovato morto nel suo appartamento a San Vicente del Caguan in circostanze poco chiare, la polizia ha ipotizzato un suicidio, pista giudicata poco credibile in Italia. ... Leggi su ilfattoquotidiano

