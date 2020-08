Lecce-Parma, Liverani: “Rimanere qui è una possibilità” (Di domenica 2 agosto 2020) “Nessuno ha detto che si sia chiuso un ciclo, anzi c’è grande voglia di ripartire da parte della società, mia e dello staff. Sono relativamente giovane e non cerco altri tipi di contratto, ma un posto dove esprimere il mio calcio e dove poter allenare come dico io: non ho grosse ambizioni di categoria”. Così Fabio Liverani dopo la sconfitta del Lecce contro il Parma e la retrocessione in B. Il tecnico dei salentini, protagonista del doppio salto dalla C alla A, potrebbe restare nonostante il ritorno in cadetteria. “Il Lecce è una possibilità, non nascondo che l’interesse di altre squadre mi abbia fatto piacere – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Il nostro anno è stato particolare e sicuramente sarà di esperienza per tutti, ... Leggi su sportface

