La storia della professoressa di Roma arrestata per ‘atti sessuali con minore’ dopo la denuncia di una studentessa (Di domenica 2 agosto 2020) La vicenda raccontata dal quotidiano La Repubblica è iniziata la scorsa estate. Una professoressa che lavora in un Istituto tecnico alle porte della capitale, è finita ai domiciliari dopo la denuncia di una studentessa. La donna, 63 anni, è accusata di atti sessuali con minore. L’indagine è partita lo scorso anno e, dopo il racconto della ragazza, le forze dell’ordine hanno avviato un’inchiesta che ieri è culminata con la professoressa arrestata. Gli inquirenti, ora, hanno messo al vaglio il telefono e il pc dell’insegnante, sospettando che quanto accaduto l’anno scorso sia stato solo uno di molteplici episodi simili. LEGGI ANCHE > Condannata a sei ... Leggi su giornalettismo

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - massimogara : Acquisito -14,3! Serve un miracolo in autunno per recuperare e finire a -12,8 (scenario peggiore di BI). Tutti sann… - NicolaPorro : La #Raggi ne combina un'altra delle sue. Presa dal #politicamentecorretto vuole abbattere la nostra Storia, rinomin… - esseopiaccaie : 'Io voglio invece leggerezza, libertà, comprensione – non trattenere nessuno, e che nessuno mi trattenga. Tutta la… - LEBBY4EVER : RT @caritas_milano: ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia repubb… -

Ultime Notizie dalla rete : storia della Italia-Brasile, IIC Rio pubblica ciclo di lezioni storia della moda italiana AgCult L’antica civiltà etrusca protagonista al Museo Archeologico di Napoli

Sono 600 i reperti esposti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, all'interno del progetto “Gli Etruschi e il MANN”: una grande mostra per raccontare l’antica popolazione italica. Difficile non ri ...

Coronavirus, diretta: 200.000 morti in America latina. Usa, altri 60 mila casi

Coronavirus, continua a salire il numero dei morti per Covid19 nell'America latina, con il bilancio che ha superato quota 200.000 vittime, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Per ...

Sono 600 i reperti esposti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, all'interno del progetto “Gli Etruschi e il MANN”: una grande mostra per raccontare l’antica popolazione italica. Difficile non ri ...Coronavirus, continua a salire il numero dei morti per Covid19 nell'America latina, con il bilancio che ha superato quota 200.000 vittime, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Per ...